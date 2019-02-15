Плаза: в матче с ВЭФом снова вылезли проблемы, о которых я уже говорил игрокам

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом (101:102). Специалист посетовал на то, что игроки повторили те ошибки, которые уже были разобраны раньше.

«Несмотря на игру, которую мы показали, соперник просто больше хотел выиграть. Мы допустили несколько просто необъяснимых потерь, плохо сыграли под кольцом. Говорил своим игрокам, что мы в последних играх имели проблемы с концентрацией, и это нельзя повторять. Сегодня эти проблемы снова вылезли наружу», — приводит слова испанского тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что «Зенит» проиграл ВЭФу в двух овертаймах. Это поражение стало первым для команды в Единой лиге ВТБ в 2019 году.