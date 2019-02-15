Уэстбрук продлил рекордную серию матчей с трипл-даблами до 11

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук оформил 11-й трипл-дабл подряд, набрав 44 очка, совершив 14 подборов и отдав 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Таким образом, он обновил собственный рекорд лиги, продолжив серию встреч с трипл-даблами. До нынешнего сезона высшее достижение в этой категории принадлежало Уилту Чемберлену, который записал в актив 9 трипл-даблов кряду в сезоне-1967/68.



Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 24-м в сезоне и 128-м в карьере. «Тандер» выиграли 9 из 11 матчей во время этой серии.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 122:131. Защитник в ней также сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 39 минут.

«Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану», несмотря на 44+14+11 Уэстбрука