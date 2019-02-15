Виртуозный дриблинг в эффектном проходе Дрю Холидэя – в топ-5 дня в НБА

Виртуозный дриблинг в эффектном проходе разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Дрю Холидэя, роскошный данк двумя руками после сольного прорыва под щит его партнёра по команде разыгрывающего Фрэнка Джексона, невероятный «гвоздь» сразу через трёх игроков соперника лёгкого форварда «Атланта Хоукс» Деандре Бембри, фантастический затяжной полёт под кольцом атакующего защитника «Орландо Мэджик» Терренса Росса, завершённый данком с обратной стороны, а также сокрушительное добивание сверху двумя руками мощного форварда «Атланты» Джона Коллинза оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.