Уэстбрук вышел на первое место по результативности в истории «Оклахома-Сити»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 44 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», довёл их общее количество за карьеру до 18 247 (22,9 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Гэри Пэйтона и вышел на первое место по результативности в истории «Оклахома-Сити» и его предшественника «Сиэтл Суперсоникс». Третье место занимает выступающий сейчас за «Голден Стэйт Уорриорз» лёгкий форвард Кевин Дюрант с 17 566 очками.



30-летний Уэстбрук провёл в «Тандер» все 11 сезонов в лиге, сыграв в 797 встречах



Матч завершился выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 122:131. Защитник в нём также совершил 14 подборов, отдал 11 передач, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 39 минут.

Уэстбрук продлил рекордную серию матчей с трипл-даблами до 11