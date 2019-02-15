Баркли: Дончич – плохой белый парень, его майки будут носить на районах

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли предсказал большое будущее защитнику «Даллас Маверикс» Луке Дончичу.



«Дончич – это, несомненно, будущая звезда. В мои времена о таких говорили – плохой белый парень. Точнее, он ещё не достиг этого уровня, но уже близок к тому, чтобы его майки носили афроамериканские дети на районах. Так было с Ларри Бёрдом, Стивом Нэшем, Дирком Новицки, Ману Джинобили. Если Лука продолжить играть так же, то встанет с ними в один ряд», – передаёт слова Баркли Sportsday.



19-летний Дончич был выбран под третьим номером на драфте 2018 года. В дебютном сезоне в НБА он набирает по 20,7 очка, совершает по 7,2 подбора и отдаёт по 5,6 передачи за 32 минуты в среднем за игру.