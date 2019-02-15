Абдул-Джаббар: извини, Леброн, но ты не лучший игрок всех времён

Бывшая звезда НБА Карим Абдул-Джаббар принял участие в дискуссии о том, является ли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучшим баскетболистом всех времён.



«Я немного разочарован тем, что Джеймс принимает участие в этой воображаемой игре, цель которой — выяснить, какая суперсила лучше: умение летать или способность быть невидимым. Мне регулярно задают этот вопрос, и я всегда отвечаю одинаково. Игра настолько изменилась за годы существования, что невозможно сравнивать представителей разных поколений. Так что извини, Леброн, но ты не лучший игрок в истории баскетбола. Потому что это вообще мифическое существо. Пытаться искать его – всё равно что изучать длину рогов единорогов.



Но Джеймс является героем своего поколения и занимает первое место в хит-параде современности. Такую честь он, несомненно, заслужил, и лучше не пытаться спорить с этим», – цитирует Абдул-Джаббара Newsweek.

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