Стив Керр оштрафован на $ 25 тыс. за агрессивное поведение с рефери

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр оштрафован на $ 25 тыс. за своё поведение в концовке выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (107:129), который прошёл 14 февраля. Об этом сообщает ESPN.



За четыре минуты до конца четвёртой четверти форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин получил неспортивный фол первой степени за нарушение правил на центровом «Трэйл Блэйзерс» Заке Коллинсе. Керр начал спорить с рефери и очень быстро вышел из себя. 53-летний специалист в ярости бросил планшет на паркет, после чего продолжил кричать на судей. Тренер был удалён до конца встречи, получив два технических фола.

Видео с инцидентом можно посмотреть на странице SportsCenter в «Твиттере».