Российский бизнесмен Дмитрий Герасименко продал «Канту» за € 800 тыс.

Российский бизнесмен Дмитрий Герасименко продал итальянский баскетбольный клуб «Канту» компании American Group за € 800 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание La Provincia di Como.



Отмечается, что стоимость клуба составила € 350 тыс. Ещё € 450 тыс. американская компания доплатила за участок земли, на котором будет построена новая арена.



Герасименко приобрёл «Канту» в ноябре 2015 года, где с января 2016-го занял пост президента клуба. С лета прошлого года по январь 2019-го главным тренером команды был россиянин Евгений Пашутин.



«Канту» является трёхкратным чемпионом Италии, дважды команда выигрывала Кубок чемпионов и четырежды Кубок Корача. В текущем сезоне чемпионата Италии «Канту» занимает 10-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 19 играх.