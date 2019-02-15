Итудис: в игре с «Пармой» ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения от УНИКСа

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нам нужно реабилитироваться после поражения в предыдущем матче. «Парма» – определённо очень мотивированная команда. Они низко находятся в турнирной таблице, но недавно обыграли УНИКС, сменили тренера, выиграли Кубок России со своими российскими игроками, так что мы относимся к соперникам с уважением», – цитирует Итудиса официальный сайт «армейцев».

Встреча «ЦСКА» и «Пармы» состоится сегодня, 15 февраля в Перми. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом матче ЦСКА уступил казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ со счётом 71:68. «Парма» тоже подходит к предстоящей игре с поражением, которое пермскому коллективу в финале Кубка России нанёс «Нижний Новгород» — 80:85.