23 очка Моргана помогли УНИКСу победить «Химки»

Казанский УНИКС добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». Команда Прифтиса сразу же захватила инициативу и уже в первой четверти повела со счётом 21:9, а к большому перерыву ещё немного увеличила преимущество и оторвалась на 14 очков — 38:24.

В третьей четверти «Химки» попробовали вернуться в игру и сократили отставание до 9 баллов — 45:54. Но в заключительном игровом отрезке УНИКС снова прибавил и одержал уверенную победу — 73:58.

Самым результативным в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 23 очка, у «Химок» лучшим стал Джордан Микки, записавший в актив 21 балл. Отметим, это третье кряду поражение в Единой лиге ВТБ команды из Московской области.