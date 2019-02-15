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23 очка Моргана помогли УНИКСу победить «Химки»

23 очка Моргана помогли УНИКСу победить «Химки»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». Команда Прифтиса сразу же захватила инициативу и уже в первой четверти повела со счётом 21:9, а к большому перерыву ещё немного увеличила преимущество и оторвалась на 14 очков — 38:24.

В третьей четверти «Химки» попробовали вернуться в игру и сократили отставание до 9 баллов — 45:54. Но в заключительном игровом отрезке УНИКС снова прибавил и одержал уверенную победу — 73:58.

Самым результативным в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 23 очка, у «Химок» лучшим стал Джордан Микки, записавший в актив 21 балл. Отметим, это третье кряду поражение в Единой лиге ВТБ команды из Московской области.

Единая лига ВТБ
15 февраля 2019, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
73 : 58
(21:9, 17:15, 16:21, 19:13)
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Морган - 23, Генри - 13, Эджим - 8, Локкетт - 8, Макколум - 6, Понкрашов - 5, Смит - 4, Колесников - 3, Клименко - 2, Шелекето - 1, Сергеев, Кощеев
Химки: Микки - 21, Томас - 10, Моня - 7, Вяльцев - 6, Бост - 5, Крокер - 5, Маркович - 3, Дженкинс - 1, Зайцев, Губанов, Якушин, Зубков
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