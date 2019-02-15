22 очка Хаммера не спасли «Нижний Новгород» в матче с «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород».

Встреча прошла в упорной и конкурентной борьбе. Первая четверть осталась за гостями — 21:20, а к большому перерыву краснодарцы перехватили лидерство — 37:36. В третьей десятиминутке подопечным Лукича удалось оформить рывок и выйти вперёд со счётом 55:48. Но в заключительном игровом отрезке «железнодорожники» собрались и выдали ответный рывок, который помог им оформить победу со счётом 78:71.

Лучшими в составе победителей стали Дмитрий Кулагин и Доррелл Райт, набравшие по 19 баллов. У «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Иан Хаммер, записавший в актив 22 очка.