Матч восходящих звёзд НБА: сборная США обыграла сборную мира

В Шарлотт стартовал Звёздный уик-энд НБА. В матче восходящих звёзд сборная США одержала уверенную победу над сборной мира – 161:144.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 25 баллов и 10 результативных передач оформил Трэй Янг (6 из 11 из-за дуги). В шаге от дабл-дабла остановился Джейсон Тэйтум – 30 очков и 9 подборов. 20 баллов на счету Донована Митчелла, 14 – у Марвина Бэгли III. В активе Де’Аарона Фокса 16 передач.

В составе сборной мира 28 очков набрал Бен Симмонс, 21 – Лаури Маркканен. Лука Дончич остановился в шаге от дабл-дабла – 13 баллов и 9 передач. Только Джеди Осман не смог преодолеть барьер в 10 очков, у него 2 балла.

На двоих команды нанесли 103 броска из-за дуги.