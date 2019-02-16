Джеймс — о призе MVP Кузмы: ты сделал это, молодой король

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил партнёра по команде Кайла Кузму с получением награды MVP матча восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Да, сэр! Там совсем другие ощущения, разве нет, бро?! Ты сказал, что сделаешь это в нынешнем сезоне, и сделал это», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме», сопроводив сообщение хештегами #Кузмания, #ЛейкШоу и #МолодойКороль.

В матче восходящих звёзд Кузма помог сборной США обыграть сборную миру со счётом 161:144. Форвард «Лейкерс» стал самым результативным игроком встречи. За 22 минуты он набрал 35 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 передачи и совершил 1 блок-шот. 23-летний баскетболист реализовал 15 бросков с игры из 27, включая 3 трёхочковых из десяти.