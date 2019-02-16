Михайловский и Коузи — в символической пятёрке игровой недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала имена баскетболистов, которые вошли в символическую сборную 18-й игровой недели турнира. Мини-сборная тура была представлена игроками «Автодора» Никитой Михайловским и Артёмом Забелиным, баскетболистом «Локомотива-Кубань» Дмитирем Кулагиным, одним из лидеров УНИКСа Рэймаром Морганом и новобранцем рижского ВЭФа Гленном Коузи, сообщает официальная страница Единой лиги ВТБ «Твиттере».

Соответствующую информацию можно увидеть на официальной странице турнира в социальной сети.

Отметим, что матч минувшей игровой недели стал для Гленна Коузи вторым в Единой лиге ВТБ. В матче с «Зенитом» американец оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 результативных передач, что помогло его команде завоевать победу.