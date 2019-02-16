Сильвер анонсировал создание Африканской баскетбольной лиги

Комиссар лиги НБА Адам Сильвер заявил о плане создания профессиональной Африканской баскетбольной лиги. Чемпионат будет основан в партнёрстве с ФИБА, сообщает Clutch Points.

Пока ещё не совсем ясно, какие из команд континента будут принимать участие в турнире, но уже сейчас известно, что каждая из стран сможет быть представлена не более чем двумя клубами. Почти наверняка в Африканской лиге будут выступать команды из Туниса, Египта, Анголы, Кении, Нигерии, Марокко, Руанды, Сенегала и ЮАР. Предполагается, что первый сезон стартует уже в январе 2020 года.

Отметим, что в последние годы в НБА появляется всё больше баскетболистов из Африки. Среди них такие игроки, как Джоэл Эмбиид, Паскаль Сиакам и Эммануэль Мудиай.