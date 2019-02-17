Леброн Джеймс: стать владельцем организации НБА — не мечта, а стремление

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уточнил свои слова о желании в будущем стать владельцем организации НБА.



«Это не то, что не даёт мне спать по ночам. Не думаю об этом каждый день. Меня как-то спросили, хочу ли стать владельцем, и я ответил так, как думал на тот момент. Уверен, если захочу, то стану владельцем или совладельцем баскетбольной организации. Я так много знаю о баскетболе, что вряд ли пожелаю остаться в стороне от него после окончания игровой карьеры.



Стать владельцем организации — не мечта, а, скорее, стремление. Всё зависит от того, появится ли подходящий вариант в подходящем городе. Если же этого не произойдёт, не расстроюсь», — цитирует Джеймса ESPN.



Состояние форварда на данный момент оценивается в $ 450 млн, в то время как средняя стоимость организации НБА равна $ 1,9 млрд.



Сейчас единственным владельцем организации лиги, который в прошлом был игроком, является Майкл Джордан.

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