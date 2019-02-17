Бил: ненавижу «суперкоманды»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не скрывает негативного отношения к популярной в НБА тенденции собирать несколько суперзвёздных игроков в одной команде.



«Ненавижу так называемые «суперкоманды». Такой уж я человек. Каждый должен стремиться вести к победам свою команду и пытаться побеждать с теми, кто есть. Но сейчас кажется, что нужно иметь в составе пять суперзвёзд, чтобы стать чемпионом и обыграть нынешний «Голден Стэйт». Теперь все равняются на «Уорриорз». В их составе есть четыре, пять или даже шесть звёздных баскетболистов. И это говорит само за себя», — передаёт слова Била The Athletic.



Все игроки нынешней стартовой пятёрки «Голден Стэйт» принимали участие в Матчах звёзд НБА. Также на него приглашался и лёгкий форвард «Уорриорз» Андре Игуодала, когда он выступал ещё за «Филадельфию Сиксерс».