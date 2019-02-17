Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Жирона». 17 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дончич: из Новицки не получится тренера, он слишком мало говорит

Дончич: из Новицки не получится тренера, он слишком мало говорит
Баскетбол / НБА

Защитник Лука Дончич отделался шуткой, комментируя впечатления от выступления за сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА, где в тренерский штаб его команды входил партнёр по «Даллас Маверикс» мощный форвард Дирк Новицки.

«Какие советы мне давал Дирк во время встречи? А он вообще очень мало говорил. Даже не знаю почему. Новицки был немногословным наставником. Тренер из него наверняка не получится», — передаёт слова Дончича официальный сайт «Далласа».

В то же время Новицки после Матча восходящих звёзд также пришёл к выводу, что не собирается работать тренером в ближайшем будущем, поскольку эта профессия является слишком сложной.

Сборная мира уступила в Матче восходящих звёзд сборной США со счётом 144:161.

Новицки: вряд ли стану тренером. Это намного сложнее, чем кажется
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент