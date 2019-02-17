Дончич: из Новицки не получится тренера, он слишком мало говорит

Защитник Лука Дончич отделался шуткой, комментируя впечатления от выступления за сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА, где в тренерский штаб его команды входил партнёр по «Даллас Маверикс» мощный форвард Дирк Новицки.



«Какие советы мне давал Дирк во время встречи? А он вообще очень мало говорил. Даже не знаю почему. Новицки был немногословным наставником. Тренер из него наверняка не получится», — передаёт слова Дончича официальный сайт «Далласа».



В то же время Новицки после Матча восходящих звёзд также пришёл к выводу, что не собирается работать тренером в ближайшем будущем, поскольку эта профессия является слишком сложной.



Сборная мира уступила в Матче восходящих звёзд сборной США со счётом 144:161.

Новицки: вряд ли стану тренером. Это намного сложнее, чем кажется