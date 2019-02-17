Новицки: вряд ли я стану тренером. Это намного сложнее, чем кажется

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился впечатлениями от работы в тренерском штабе сборной Мира на Матче восходящих звёзд НБА.



«Мне понравилось работать с молодыми игроками, но это намного сложнее, чем кажется. Конечно, я могу нарисовать на планшете пару комбинаций, но не факт, что они окажутся успешными. А ещё нужно определить, кто в них будет в них участвовать и в каком месте площадки располагаться.



Снимаю шляпу перед тренерами. У них очень непростая работа. Нужно держать под контролем столько сильных личностей, учитывать их характеры, следить за ситуацией на площадке, за счётом, за оставшимся временем. Во время матча столько всего произошло. Это ведь была только показательная встреча, и всё равно я оказался немного ошеломлён. Не думаю, что в ближайшем будущем стану тренером. Но опыт был интересный», – цитирует Новицки официальный сайт «Далласа».

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