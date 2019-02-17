Баскетболист «Химок» Вячеслав Зайцев одержал победу в конкурсе данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



Виталий Лютыч из «Цмоки-Минск» набрал 49 очков от пяти судей в первой же попытке, Вячеслав Зайцев из «Химок» — столько же. Защитник «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри в первой попытке набрал 48 баллов. У игрока «Калева» Янари Йоэсаара в первой попытке — 47 баллов.



Во второй попытке Лютычу удалось выполнить попадание только с третьей попытки, и он, набрав всего 42 балла, закончил конкурс с 91 баллом. Вячеслав Зайцев свой данк во второй попытке выполнил со второго раза, но судьи оценили его в 50 баллов — все судьи поставили ему 10 баллов.



Кендрик Перри во второй попытке набрал 49 баллов (97 по итогам двух попыток), а Янари Йоэсаар получил 50 баллов во второй попытке, сравнявшись с Кендриком Перри — у обоих по 97 баллов, и они отправились выполнять дополнительные попытки.



В дополнительных данках Перри использовал маскота «Нижнего Новгорода», через которого перепрыгнул и набрал максимум баллов. Янари Йоэссаар во второй попытке набрал всего 41 балл — данк не получилось выполнить чисто.



В финале в первой попытке Кендрик Перри набрал максимум баллов, в то время как Вячеслав Зайцев набрал всего 44 балла — известный тренер Татьяна Тарасова поставила ему только 6 баллов.



В заключительной попытке Кендрик Перри не смог забить мяч в корзину за одну минуту и получил только 35 баллов от судей. Зайцев набрал 43 балла и со счётом 87:85 выиграл конкурс.