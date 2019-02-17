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Зайцев: у меня было немного времени на подготовку к конкурсу данков

Зайцев: у меня было немного времени на подготовку к конкурсу данков
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Защитник подмосковных «Химок» Вячеслав Зайцев прокомментировал победу в конкурсе данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ. По его словам, у него не было много времени на подготовку.

В финале Зайцев одержал победу над защитником «Нижнего Новгорода» Кендриком Перри со счётом 87:85. Помимо Перри и Зайцева в конкурсе участвовали игрок «Калева» Янари Йоэсаар и Виталий Лютыч из «Цмоки-Минск».

«На самом деле у меня было немного времени на подготовку, вчера один раз бросал, но получилось то, что задумал. Меня не уговаривали, я подумал и согласился. Если бы у Кендрика Перри получился данк из-под ноги во второй попытке, то он бы выиграл, но у него не получилось, и я выиграл», — сказал Вячеслав Зайцев после конкурса данков в эфире «Матч ТВ».

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