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Команда мира победила команду России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Команда мира победила команду России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Команда Звёзд мира одержала победу над командой Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Команда Звёзд мира в первой четверти смогла набрать преимущество, поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже после перерыва «Звёздам России» удалось отыграться и выйти вперёд на всё те же три очка.

Решающим в матче стал третий игровой отрезок — в нём Звёздам мира удалось отыграть сразу восемь очков и выйти вперёд с разницей «+5». В заключительной четверти Звёзды России попытались отыграться, однако с финальной сиреной бросок победителя конкурса трёхочковых Виталия Фридзона из-за дуги оказался неточным. Итоговый счёт — 118:115 в пользу Звёзд мира. Эта победа стала для этой команды первой в истории Матча звёзд Единой лиги ВТБ.

Самым ценным игроком матча стал Серхио Родригес, набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач. В составе Звёзд России отличились Андрей Воронцевич, набравший 30 очков, Никита Курбанов, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов? и Дмитрий Кулагин, собравший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд
17 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Звёзды России
115 : 118
(33:36, 33:27, 23:31, 26:24)
Звёзды мира
Звёзды России: Воронцевич - 30, Курбанов - 18, Д. Кулагин - 13, Забелин - 12, Фридзон - 10, Боломбой - 9, Моня - 8, Клименко - 6, Воронов - 4, Хвостов - 3, Стребков - 2, Михайловский
Звёзды мира: Родригес - 20, Райт - 20, Келли - 16, Перри - 14, Бьюфорд - 12, Хайнс - 12, Клеммонс - 10, Микки - 10, Харрисон - 2, Йыэсаар - 2, де Коло, Смит
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