Команда мира победила команду России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Команда Звёзд мира одержала победу над командой Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Команда Звёзд мира в первой четверти смогла набрать преимущество, поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже после перерыва «Звёздам России» удалось отыграться и выйти вперёд на всё те же три очка.



Решающим в матче стал третий игровой отрезок — в нём Звёздам мира удалось отыграть сразу восемь очков и выйти вперёд с разницей «+5». В заключительной четверти Звёзды России попытались отыграться, однако с финальной сиреной бросок победителя конкурса трёхочковых Виталия Фридзона из-за дуги оказался неточным. Итоговый счёт — 118:115 в пользу Звёзд мира. Эта победа стала для этой команды первой в истории Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



Самым ценным игроком матча стал Серхио Родригес, набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач. В составе Звёзд России отличились Андрей Воронцевич, набравший 30 очков, Никита Курбанов, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов? и Дмитрий Кулагин, собравший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.