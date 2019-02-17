Следующий Матч звёзд Единой лиги ВТБ может пройти в Казани

Место проведения следующего Матча звёзд Единой лиги ВТБ выбирается из четырёх городов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров своём «твиттере», со ссылкой на слова президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.



Главным претендентом на то, чтобы принять Матч звёзд Лиги 2020 года является Казань, но рассматриваются так же варианты с Москвой, Краснодаром и Пермью.



«Следующий Матч звезд Единой лиги ВТБ может пройти в Казани, Москве, Краснодаре или Перми. Как рассказал мне Сергей Кущенко, это не просто список, а ранжирование заявок на сегодня», — написал Комаров в своём «твиттере».



Ранее Матчи звёзд проходили в Сочи (2017 год), Санкт-Петербурге (2018) и Москве (2019). Победу в Матче звёзд одержала команда «Звёзд мира».