«Ритас» стал обладателем Кубка Литвы по баскетболу, победив «Жальгирис»

«Ритас» одержал победу над «Жальгирисом» в финале Кубка Литвы по баскетболу. «Ритас» с самой первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в два очка. однако уже после перерыва «Жальгирису» не только удалось отыграться, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли с разницей «+5» в пользу «Жальгириса».



После перерыва «Жальгирис» продолжил наращивать отрыв и к заключительной четверти повёл с преимуществом в восемь очков. Решающей в матче оказалась заключительная четверть — в четвёртом игровом отрезке «Ритас» совершил отличный рывок и выиграл десятиминутку с преимуществом в 11 очков, оформив итоговую победу со счётом 70:67.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Крамер, набравший 15 очков.