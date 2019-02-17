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«Панатинаикос» в 19-й раз стал обладателем Кубка Греции по баскетболу

«Панатинаикос» в 19-й раз стал обладателем Кубка Греции по баскетболу
Баскетбол

«Панатинаикос» в 19-й раз в истории стал обладателем Кубка Греции по баскетболу. В финальном матче «Панатинаикос» переиграл ПАОК. Паок с первой же четверти начал уступать «Панатинаикосу» — уже к первому перерыву разница в счёте составила 14 очков. Во второй четверти ПАОКу удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 46:36 в пользу «Панатинаикоса».

После перерыва ПАОК отыграл ещё девять очков, сократив разрыв до минимума, однако заключительный игровой отрезок остался за «Панатинаикосом» — они выиграли четвёртую десятиминутку с разницей в пять очков и оформили победу со счётом 79:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ник Калатес, набравший 19 очков.

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