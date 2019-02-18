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Команда Леброна обыграла команду Янниса в Матче всех звёзд НБА

Команда Леброна обыграла команду Янниса в Матче всех звёзд НБА
Баскетбол / НБА

В Шарлотт состоялся Матч всех звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса взяла верх над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Оба коллектива по разу достигли отметки в 50 очков за четверть.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 – Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).

В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, 20 – у Клэя Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.

На двоих команды нанесли 167 бросков из-за дуги (точных – 62).

Звёздный уик-энд в следующем году состоится в Чикаго.

НБА - Матч Звёзд
18 февраля 2019, понедельник. 04:30 МСК
Команда Янниса
164 : 178
(53:37, 42:45, 36:50, 33:46)
Команда Леброна
Команда Янниса: Адетокунбо - 38, Джордж - 20, Миддлтон - 20, Уэстбрук - 17, Карри - 17, Эмбиид - 10, Гриффин - 10, Новицки - 9, Расселл - 6, Йокич - 6, Вучевич - 4, Уокер - 4, Лоури - 3, Оладипо
Команда Леброна: Дюрант - 31, Томпсон - 20, Леонард - 19, Джеймс - 19, Лиллард - 18, Ирвинг - 13, Харден - 12, Бил - 11, Таунс - 11, Симмонс - 10, Уэйд - 7, Дэвис - 5, Олдридж - 2
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