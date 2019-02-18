Уэйд: могу спокойно заканчивать карьеру прямо сейчас, НБА в надёжных руках

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд, который планирует завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона, поделился впечатлениями от участия в Матче звёзд НБА.



«Это был особенный Матч звёзд для меня. Лучшего я не мог и пожелать. От этой встречи я получил самое большое удовольствие. Она будет самой памятной в моей карьере. У меня было несколько особо классных моментов. Как раз таких, как я и хотел.



НБА в надёжных руках. Так что я могу спокойно уходить прямо сейчас», – приводит слова Уэйда ESPN.



Защитник не должен был участвовать в Матче звёзд по результатам голосования болельщиков, игроков, СМИ и тренеров, однако вместе с мощным форвардом «Даллас Маверикс» Дирком Новицки получил специальные приглашения от лиги.

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