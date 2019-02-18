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«Фенербахче» продлил контракт с Веселы на три года

«Фенербахче» продлил контракт с Веселы на три года
Баскетбол / Евролига

«Фенербахче» заключил с центровым Яном Веселы новый трёхлетний контракт, срок действия которого истекает по окончании сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний Веселы выступает за «Фенербахче» с 2014 года. В составе турецкого клуба он становился победителем Евролиги, дважды чемпионом Турции и двукратным обладателем Кубка Турции. Кроме того, выступая за «Фенербахче», центровой дважды включался в первую символическую сборную сезона Евролиги и один раз был признан лучшим игроком года в Чехии.

В нынешнем сезоне Веселы набирает по 14,4 очка, совершает по 5,6 подбора за 27 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 13,2 очка и 6,6 подбора за 24 минуты в чемпионате Турции.

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