Фридзон отдаст выигранные на Матче звёзд 500 тыс. рублей на благотворительность

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон переведёт выигранные в конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ 500 тысяч рублей на благотворительность — в детский фонд «Анастасия».



«Виталий поступил благородно и сразу после победы в конкурсе сообщил мне, что переведёт все заработанные в конкурсе деньги в детский фонд «Анастасия». Лига и игроки уделяют большое внимание социально-значимым проектам, и приятно, что ребята делают это искренне», — приводит слова президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко ТАСС.



Ранее стало известно, что испанский баскетболист ЦСКА Серхио Родригес переведёт полученные 500 тыс. рублей за приз самому ценному игроку Матча звёзд Единой лиги ВТБ на благотворительность.