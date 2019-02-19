Кириленко: в сборной боевое настроение перед матчами с Болгарией и Финляндией

Президент РФБ Андрей Кириленко, посетивший тренировку сборной России вместе с министром спорта страны Павлом Колобковым, поделился ожиданиями от двух последних матчей отборочного этапа Кубка мира.

Сборная России 21 февраля сыграет на выезде с командой Болгарии, а 24 февраля дома встретится с Финляндией.

«Нам предстоят два очень важных матча, на кону попадание на Кубок мира. В команде хорошее, боевое настроение, а визит министра всегда идёт на пользу, ребята чувствуют, что есть поддержка, есть интерес. Уверен, что это даст хороший импульс. У Павла Анатольевича и у самого хорошие баскетбольные навыки — я играл в товарищеских матчах и с ним, и против него. Был удивлён! Думал, что у него другая специализация. А у него уровень, близкий к профессиональному. Мне кажется, что, если бы не фехтование, сборная вполне могла бы получить разыгрывающего.

Что же до ближайших игр, то, конечно, будет очень интересно и очень сложно. Всё может сложиться совершенно по-разному: Финляндия дома играет с Францией, мы на выезде с Болгарией, и даже победа над болгарами ещё не гарантирует нам выхода на чемпионат мира. Мы пытаемся дать такой посыл игрокам, что важны обе игры и что в обеих нужно побеждать. Чтобы никто не считал расклады и концентрировался на игре и на победе», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.