Кириленко: сборной России нужны новые лица, которые вскоре станут её фасадом

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что сборной России необходимы новые игроки, поскольку в ближайшие годы многие представители нынешнего состава национальной команды начнут завершать карьеры.

«Нам, несомненно, нужны новые лица, которые вскоре станут, так скажем, фасадом национальной команды. Сегодня мы видим проблески того, каким может быть этот фасад. Тот же Дима Кулагин, тот же Сергей Карасёв. Ещё несколько лет, и они станут фундаментом сборной. Они уже играют здорово, но это уже будет их команда.

У нас ещё очень неплохое поколение 18-19 лет, которые будут играть на своём чемпионате мира в этом году. Поэтому материал для работы есть, нужно просто давать этим ребятам шанс», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.