Адетокумбо почти ушёл из НБА из-за проблем с визами у его семьи

Форвард команды НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был на грани того, чтобы покинуть НБА и вернуться в Грецию во время первого сезона в новой для себя лиге из-за того, что рядом с ним не было его семьи. Об этом сообщает Clutch Points.



В тот момент у семьи Янниса возникли проблемы с получением виз для въезда в Америку, что было очень волнительным моментом для Адетокунбо, который находился один в незнакомой для него стране.



Однако семья Адетокунбо смогла получить визу с третьей, последней попытки, и Яннис сосредоточился на баскетболе. Теперь два брата и мама проживают в США вместе с Яннисом. Два брата Адетокумбо также являются баскетболистами.

В нынешнем чемпионате НБА Адетокумбо является претендентом на звание самого ценного баскетболиста сезона.