В «Далласе» заявили, что Порзингис не сыграет в нынешнем сезоне

Президент «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан заявил, что новобранец команды форвард Кристапс Порзингис не сыграет в нынешнем сезоне. Кьюбан подтвердил, что лидер сборной Латвии не появится на паркете даже в том случае, если команде из Техаса удастся пробиться в плей-офф, сообщает 247 Sports.

В минувшем сезоне, выступая в составе «Нью-Йорк Никс», Кристапс Порзингис получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена. Баскетболист до сих проходит реабилитацию после повреждения. Напомним, игроком «Далласа» он стал 31 января 2019 года, когда «Маверикс» и «Нью-Йорк Никс» договорились о большом обмене.

Тогда в «Даллас» отправились Порзингис, Кортни Ли и Тим Хардуэй-младший. В обратном направлении последовали Уэсли Мэттьюз, Дэннис Смит-младший и Деандре Джордан.