В «Нью-Орлеане» надеются получить разрешение не выпускать Дэвиса до конца сезона

Менеджмент «Нью-Орлеан Пеликанс» намерен просить у руководства лиги разрешение не выпускать на площадку тяжёлого форварда команды Энтони Дэвиса вплоть до конца сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.

Ранее в НБА уже заявляли, что будут штрафовать клуб из Луизианы за каждый матч, который Дэвис пропустит без уважительной причины. Тем не менее исполняющий обязанности генерального менеджера «Пеликанс» Дэнни Ферри надеется получить у боссов лиги соответствующее разрешение.

Напомним, Энтони Дэвис выразил желание покинуть «Нью-Орлеан». В преддверии дедлайна попытки заполучить игрока предпринимал «Лос-Анджелес Лейкерс», однако они не увенчались успехом. Тем не менее уход Дэвиса в межсезонье неизбежен.