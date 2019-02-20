Батюм: цель сборной Франции на чемпионате мира — место в топ-5

Форвард «Шарлотт Хорнетс» и сборной Франции Николя Батюм поделился мыслями о грядущем чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. По словам баскетболиста он вместе со сборной Франции хотел бы по итогам турнира войти в пятёрку лучших команд.

«Я ещё не говорил с тренером, но готов помочь сборной. На прошлом чемпионате мира мы добились высокого результата, заняв третье место и удивив этим всех. Теперь у нас более опытная команда, чем в прошлом. Что касается наших целей на чемпионат, то это место в топ-8 или топ-5. Глядя на соперников в лице команд США, Австралии, Испании, Сербии, Греции и принимающего чемпионат Китая, понимаю, что добиться цели будет не так просто», — приводит слова Батюма Eurohoops.