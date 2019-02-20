Райли: когда Леброн ушёл из «Хит», возможная 10-летняя династия вылетела в трубу

Президент «Майами Хит» Пэт Райли признался, что до сих пор жалеет о том, что форвард Леброн Джеймс в 2014 году принял решение уйти из команды.



«Когда Леброн позвонил и сообщил об уходе, я понял, что шансы на династию вылетают в трубу. Я не виню его. Но знаю, что если бы он остался, «Майами» в течение 10 лет был бы одним из главных претендентов на титул. Тот день стал чёрным для меня и для «Хит», поскольку я хотел создать династию. Мы могли бы раз восемь выйти в финал, хотя неизвестно, сколько раз стали бы чемпионами. Однако я не держу зла на Джеймса», – приводит слова Райли Miami Herald.



Джеймс провёл в «Майами» четыре сезона, выступая вместе с атакующим защитником Дуэйном Уэйдом и мощным форвардом Крисом Бошем. В каждом из них команда выходила в финал и дважды становилась чемпионом.

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