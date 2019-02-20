Попов расторг контракт с «Нижним Новгородом» по обоюдному решению сторон

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» и российский центровой Илья Попов достигли обоюдного решения по досрочному расторжению контракта, сообщает. Свою карьеру он продолжит в другой команде.



Попов присоединился к «Нижнему Новгороду» в сезоне 2014-2015 гг. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 7,1 очка, 2,2 подбора, 0,6 передачи за 11:57 игрового времени. В Лиге чемпионов статистика 23-летнего игрока достигла показателей в 4 очка, 3,3 подбора и 1 передачу в 14 встречах.



«Мы от всей души благодарим Илью за годы, проведённые в составе БК «НН», и вклад, который он внёс в достижения команды. Желаем ему больших успехов в новом клубе!» — говорится в релизе нижегородской команды.