Боломбой: главное – придерживаться плана на игру

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Гран Канарией». По словам Боломбоя, главное для ЦСКА — придерживаться плана на игру.



«После предыдущей игры прошло довольно много времени, мы имели возможность подготовиться, у «Гран Канарии» возможностей было даже больше. Потому для нас главное – придерживаться плана на игру», — приводит слова Джоэла Боломбоя официальный сайт ЦСКА.



Встреча ЦСКА и «Гран- Канарии» пройдёт 21 февраля 2019 года. ЦСКА выиграл четыре предыдущих матча Евролиги, тогда как серия поражений «Гран Канарии» достигла семи поединков. Стоит отметить, что два игрока ЦСКА пропустят предстоящий матч — Михаил Кулагин из-за операции на стопе и командированный в сборную России Андрей Воронцевич.