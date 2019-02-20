Мужская сборная России отправилась на игру с Болгарией

В Болгарию в составе нашей сборной сегодня вечером отправились 12 игроков, сообщает официальный сайт РФБ.



Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 31 год, 189 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 26 лет, 197 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 27 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 33 года, 194 см), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань», 29 лет, 190 см),



Форварды: Никита Балашов («Невежис», Литва, 27 лет, 207 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, Москва, 31 год, 207 см), Петр Губанов («Химки», Московская область, 31 год, 207 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 24 года, 200 см),

Центровые: Артем Забелин («Автодор», Саратов, 31 год, 215 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 28 лет, 207 см), Артем Клименко (УНИКС, Казань, 25 лет, 214 см)



Молодое пополнение сборной в лице Александра Платунова («Парма»), Александра Хоменко (ЦСКА-2) и Никиты Михайловского («Автодор») плодотворно поработало на тренировках в Новогорске и с благодарностями от тренерского штаба возвращается в расположение своих клубов.