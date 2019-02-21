Российская сборная до 19 лет на КМ сыграет с Аргентиной, Грецией и Филиппинами

20 февраля в Греции прошла жеребьевка Кубка мира U19 среди мужских команд, участником которого будет сборная России, сообщает официальный сайт РФБ.



Российская команда попала в группу С, где встретится со сборными Аргентины, Греции и Филиппин.



Полные результаты жеребьевки выглядят следующим образом: группа А – Сенегал, США, Новая Зеландия, Литва, группа В – Мали, Австралия, Канада, Латвия, группа С – Аргентина, Греция, Филиппины, Россия, группа D – Китай, Пуэрто-Рико, Франция, Сербия.



Кубок мира U19 пройдет в греческом Ираклионе с 29 июня по 7 июля. Матчи группового этапа состоятся 29, 30 июня и 2 июля. В плей-офф выходят все 16 участников. Соперником россиян в первом раунде станет представитель группы D. Матчи 1/8 финала пройдут 3 июля, четвертьфиналы – 5 июля, полуфиналы – 6 июля, финал и матчи за все остальные места – 7 июля.

