«Голден Стэйт» будет увеличивать игровое время Казинса

«Голден Стэйт Уорриорз» будет увеличивать игровое время центрового Демаркуса Казинса. Об этом ESPN заявил главный тренер команды Стив Керр.

Связано это с тем, что Казинс продолжает восстанавливаться после травмы ахилла. Демаркус сыграл первый матч в нынешнем регулярном чемпионате НБА 18 января. На данный момент в среднем за матч центровой проводит 23,4 минуты. Керр отметил, что игровая модель «Уорриорз» с увеличением игрового времени Казинса изменится не сильно.

Напомним, Демаркус впервые сыграл за «Уорриорз» 19 января. До этого он восстанавливался от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в январе прошлого года во время выступлений за «Нью-Орлеан Пеликанс». В межсезонье Демаркус качестве свободного агента перешёл в «Голден Стэйт».