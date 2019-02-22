«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Басконию»

В очередном матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» на домашнем паркете взяла верх над «Басконией» — 77:67. Уже после первой половины встречи каталонская команда вела с преимуществом в 20 очков, которого хватило для победы.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Басконии» Шейвон Шилдс, набравший 18 баллов. В составе гостей только он преодолел 10-очковый рубеж.



У победителей по 15 баллов на счету Кевина Серафена (также 6 подборов) и Пау Рибаса (4 из 4 из-за дуги). 11 баллов в активе Томаса Эртеля. Также он выполнил 9 результативных передач.



«Барселона» (14-9) одержала третью победу подряд, закрепившись на пятой строчке в турнирной таблице Евролиги. «Баскония» (11-12) впервые уступила за три матча и вылетела из зоны плей-офф.