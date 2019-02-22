«Кливленд» обыграл «Финикс», Филадельфия» — «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (13-46) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (11-49) — 111:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 30 очков. 23 балла на счету Келли Убре. Деандре Эйтон остановился в шаге от дабл-дабла – 13 очков и 9 подборов. В составе победителей дабл-даблами отметились Кевин Лав (16 баллов и 11 подборов) и Анте Жижич (15 очков и 12 подборов). 19 баллов в активе Джеди Османа.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» (38-21) взял верх над «Майами Хит» (26-31) — 106:102.

Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (23 очка и 11 подборов) и Бобан Марьянович (19 баллов и 12 подборов). 21 очко на счету Бена Симмонса, 18 – у Джимми Батлера. У «Хит» 19 очков в активе Дуэйна Уэйда.