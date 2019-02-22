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«Кливленд» обыграл «Финикс», Филадельфия» — «Майами»

«Кливленд» обыграл «Финикс», Филадельфия» — «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (13-46) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (11-49) — 111:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 30 очков. 23 балла на счету Келли Убре. Деандре Эйтон остановился в шаге от дабл-дабла – 13 очков и 9 подборов. В составе победителей дабл-даблами отметились Кевин Лав (16 баллов и 11 подборов) и Анте Жижич (15 очков и 12 подборов). 19 баллов в активе Джеди Османа.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» (38-21) взял верх над «Майами Хит» (26-31) — 106:102.

Дабл-даблами в составе победителей отметились Тобиас Харрис (23 очка и 11 подборов) и Бобан Марьянович (19 баллов и 12 подборов). 21 очко на счету Бена Симмонса, 18 – у Джимми Батлера. У «Хит» 19 очков в активе Дуэйна Уэйда.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
111 : 98
(23:28, 32:23, 22:21, 34:26)
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Осман - 19, Лав - 16, Кларксон - 15, Жижич - 15, Нэнс - 14, Престон - 9, Секстон - 8, Нваба - 7, Крисс - 6, Деллаведова - 2, Стаускас, Фрай
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 23, Эйтон - 13, Джексон - 12, Кроуфорд - 6, Холмс - 6, Джонсон - 5, Бриджес - 3, Окобо, Мелтон, Спалдинг, Дэниелс, Бендер
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
106 : 102
(29:21, 28:29, 16:25, 33:27)
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 23, Симмонс - 21, Марьянович - 19, Батлер - 18, Редик - 13, Макконнел - 6, Скотт - 3, Джонсон, Эннис, Коркмаз, Болден
Майами Хит: Уэйд - 19, Уэйтерс - 18, Олиник - 15, Ричардсон - 13, Уинслоу - 11, Джонс - 9, Адебайо - 6, Макгрудер - 4, Уайтсайд - 4, Джонсон - 3, Андерсон, Хаслем, Робинсон
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