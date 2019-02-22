Итудис: ЦСКА очевидно доминировал над «Гран Канарией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен действиями команды в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией».



«Мы очевидно доминировали, играли лучше, чем «Гран Канария», и заслужили победу. Игроки проделали отличную работу, чтобы настроиться на игру в защите и нападении. Соперники талантливы, они хорошо попадали, их комбинации работали, из-за отсутствия Пасечникса они здорово задействовали Тилли на позиции центрового, и он завершал пик-н-попы. Мы приспособились к такой игре и добились того, к чему шли. Мы были продуктивны, разгоняли контратаки, уверенно действовали пять на пять, дали возможность дебютировать Лопатину и Хоменко, который, к тому же, отметился первым мячом», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась домашней победой ЦСКА со счётом 107:85. После неё «армейцы» занимают в регулярном чемпионате Евролиги 2-е место с соотношением выигранных и проигранных матчей 18-5.

ЦСКА разбил «Гран-Канарию». Теперь путёвку в плей-офф им вышлет «Реал» Красно-синие уже почти в плей-офф. Теперь нужно обеспечить преимущество домашней площадки.