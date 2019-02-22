Шикарные аллей-упы Родригеса и Хантера – в видеообзоре матча ЦСКА–«Гран Канария»

ЦСКА в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги принимал испанскую «Гран Канарию». Среди лучших моментов встречи оказались шикарные аллей-упы в исполнении игроков ЦСКА Серхио Родригеса и Отелло Хантера, а также сокрушительные данки их партнёров по команде Кайла Хайнса и Джоэла Боломбоя.



Матч завершился победой ЦСКА со счётом 107:85. Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал разыгрывающий победителей Серхио Родригес. У «Гран Канарии» отличились атакующий защитник Маркус Эрикксон и мощный форвард Ким Тилли, набравшие по 13 очков. Теперь ЦСКА занимает в регулярном чемпионате Евролиги 2-е место с соотношением побед и поражений 18-5, а «Гран Канария» – 15-е (6-17).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».