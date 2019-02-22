Харден: судья Фостер больше никогда не должен обслуживать матчи «Хьюстона»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден остался крайне недоволен действиями одного из членов судейской бригады в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я никогда не комментирую судейство, но рефери Скотт Фостер просто грубый и высокомерный человек. С ним невозможно поговорить во время игры. Дело не в отдельно взятых эпизодах, а в самом Фостере. К нему нельзя обратиться, иначе получишь технический фол. Это печально.



В финале Западной конференции прошлого сезона он работал на паре наших встреч. Его действия стоит внимательно рассмотреть. У него, наверняка, личная неприязнь к «Хьюстону». Честно говоря, думаю, он больше никогда не должен обслуживать наши матчи», – приводит слова Хардена Houston Chronicle.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 106:111.

«Лейкерс» победили «Хьюстон», несмотря на 30 очков Хардена