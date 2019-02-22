Антонов, Боломбой, Курбанов и Ухов прибыли в расположение сборной

Баскетболисты ЦСКА — Семен Антонов, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов и Иван Ухов — прилетели в Пермь в расположение сборной России перед последним матчем квалификации Кубка мира — 2019 с Финляндией. Об этом сообщает пресс-служба российской федерации баскетбола.

Все четыре игрока вчера, 21 февраля, приняли участие в матче Евролиги, в котором ЦСКА со счётом 107:85 обыграл «Гран Канарию». Из-за этого они не смогли сыграть в матче команд России и Болгарии.

Уже сегодня вечером Антонов, Боломбой, Курбанов и Ухов примут участие в тренировке сборной на паркете УДС «Молот». На этой же пермской арене в воскресенье состоится матч Россия — Финляндия. Ожидается, что матч пройдёт при аншлаге в 6650 зрителей.