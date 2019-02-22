Веселы сыграет с «Дарушшафакой»

Сегодня, 22 февраля, в Стамбуле пройдёт матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретятся «Дарушшафака» и «Фенербахче». В состав «Фенербахче» в этой встрече вернётся тяжёлый форвард Ян Веселы, сообщает Eurohoops. Чешский баскетболист восстановился после травмы, из-за которой вынужден был пропустить почти месяц.

В нынешнем сезоне Евролиги Веселы принял участие в 19 матчах, собирая в них коллекцию из 14,4 очка, 5, 6 подбора, 2,6 передач и 1,7 перехвата в среднем.

«Фенербахче» после 23 туров регулярного первенства Евролиги занимает первое место в турнирной таблице, имея на счету 19 побед и 3 поражения. «Дарушшафака» занимает последнее место, победив всего 3 раза в 22 встречах.