«Оклахома» обыграла «Юту», Джордж и Уэстбрук набрали 88 очков

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Юту Джаз» — 148:147.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 45 очков. Именно его бросок за две секунды до окончания второго овертайма принёс «Тандер» победу. Дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (43 балла и 15 подборов) и Стивен Адамс (16 очков и 10 подборов).

В составе «Юты» 38 очков на счету Донована Митчелла. Дабл-даблы в свой актив записали Руди Гобер (26 баллов и 16 подборов) и Деррик Фэйворс (24 очка и 11 подборов). 20 баллов на счету Джея Краудера.

«Оклахома» (38-20) одержала шестую победу в семи матчах и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Юты» (32-26) второе поражение кряду.