Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома» обыграла «Юту», Джордж и Уэстбрук набрали 88 очков

«Оклахома» обыграла «Юту», Джордж и Уэстбрук набрали 88 очков
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете во втором овертайме обыграл «Юту Джаз» — 148:147.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 45 очков. Именно его бросок за две секунды до окончания второго овертайма принёс «Тандер» победу. Дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (43 балла и 15 подборов) и Стивен Адамс (16 очков и 10 подборов).

В составе «Юты» 38 очков на счету Донована Митчелла. Дабл-даблы в свой актив записали Руди Гобер (26 баллов и 16 подборов) и Деррик Фэйворс (24 очка и 11 подборов). 20 баллов на счету Джея Краудера.

«Оклахома» (38-20) одержала шестую победу в семи матчах и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Юты» (32-26) второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
148 : 147
2ОТ (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 10:10, 9:8)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 45, Уэстбрук - 43, Грант - 18, Адамс - 16, Фергюсон - 12, Шрёдер - 9, Надер - 3, Ноэль - 2, Фелтон, Соломон, Диалло, Бертон, Паттерсон
Юта Джаз: Митчелл - 38, Гобер - 26, Фэйворс - 24, Краудер - 20, Инглс - 15, Рубио - 14, Корвер - 6, О'Нил - 2, Нето - 2, Сефолоша, Аллен, Ньянг, Юдо
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент