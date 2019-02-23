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Новым агентом Др. Грина станет Рич Пол, представляющий Леброна и Энтони Дэвиса

Новым агентом Др. Грина станет Рич Пол, представляющий Леброна и Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин близок к заключению соглашения с агентом Ричем Полом, сообщает Yahoo Sports.

Пол представляет интересы более 20 игроков НБА. Сейчас он является агентом лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и других баскетболистов.

Действующий контракт Грина с «Уорриорз» рассчитан до конца сезона-2019/20. Ранее форвард выразил желание заключить новое соглашение с действующими чемпионами лиги, но не исключил, что продолжит карьеру в другом клубе, если предложение «Уорриорз» не будет соответствовать его финансовым запросам.

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